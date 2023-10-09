Иран и Судан договорились возобновить дипотношения

Иран и Судан приняли решение возобновить дипломатические отношения между странами, сообщает иранский МИД.

«Исламская Республика Иран и Республика Судан… решили возобновить дипломатические отношения в целях удовлетворения интересов двух стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительства государств договорились о развитии дружественных отношений на основе уважения суверенитета.

В августе посольство Саудовской Аравии в Иране возобновило свою работу спустя семь лет после разрыва дипломатических отношений между двумя странами.