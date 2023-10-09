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Иран и Судан договорились возобновить дипотношения

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Иран и Судан приняли решение возобновить дипломатические отношения между странами, сообщает иранский МИД.
Иран и Судан договорились возобновить дипотношения
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«Исламская Республика Иран и Республика Судан… решили возобновить дипломатические отношения в целях удовлетворения интересов двух стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительства государств договорились о развитии дружественных отношений на основе уважения суверенитета.

В августе посольство Саудовской Аравии в Иране возобновило свою работу спустя семь лет после разрыва дипломатических отношений между двумя странами.

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