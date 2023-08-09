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IRNA: после семи лет разрыва дипотношений в Иране начало работу посольство Саудовской Аравии

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В Иране посольство Саудовской Аравии возобновило свою работу спустя семь лет после разрыва дипломатических отношений между двумя странами.
IRNA: после семи лет разрыва дипотношений в Иране начало работу посольство Саудовской Аравии
  • AP

Об этом сообщает IRNA со ссылкой на источник в иранском внешнеполитическом ведомстве.

«Посольство Саудовской Аравии 6 августа, в воскресенье, официально возобновило свою работу в иранской столице», — уточняется в сообщении.

10 апреля сообщалось, что Иран и Саудовская Аравия предприняли первые шаги для назначения послов.

Позднее стало известно, что посольство Ирана в Эр-Рияде, а также генеральное консульство и представительство Ирана в Организации исламского сотрудничества в Джидде возобновили свою работу.

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