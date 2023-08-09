IRNA: после семи лет разрыва дипотношений в Иране начало работу посольство Саудовской Аравии
- AP
Об этом сообщает IRNA со ссылкой на источник в иранском внешнеполитическом ведомстве.
«Посольство Саудовской Аравии 6 августа, в воскресенье, официально возобновило свою работу в иранской столице», — уточняется в сообщении.
10 апреля сообщалось, что Иран и Саудовская Аравия предприняли первые шаги для назначения послов.
Позднее стало известно, что посольство Ирана в Эр-Рияде, а также генеральное консульство и представительство Ирана в Организации исламского сотрудничества в Джидде возобновили свою работу.