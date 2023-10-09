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Греция, Болгария и Румыния усилят снабжение топливом восточного фланга НАТО

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Премьер-министры Греции, Болгарии и Румынии считают важным сотрудничать в вопросе снабжения топливом восточного фланга НАТО, сказано в декларации по результатам трёхстороннего саммита.
Греция, Болгария и Румыния усилят снабжение топливом восточного фланга НАТО
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«Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве в расширении возможностей Североатлантического альянса по обеспечению достаточного и устойчивого снабжения топливом восточного фланга НАТО», — приводит РИА Новости текст документа.

Также стороны сообщили, что поддерживают присутствие сил блока в акватории Чёрного моря, которое они считают ключевым для того, чтобы сдерживать и предотвращать конфликты на территории юго-востока НАТО.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что НАТО является инструментом внешней политики США.

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