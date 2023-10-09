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Четыре россиянина официально числятся в Израиле пропавшими без вести

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Четыре гражданина России официально числятся пропавшими без вести в Израиле после атаки палестинских радикалов из ХАМАС на страну. Подтверждённых данных о погибших россиянах сейчас нет.
Четыре россиянина официально числятся в Израиле пропавшими без вести
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-секретарь российского посольства в Израиле Мария Рязанова.

«Поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удаётся установить связь. Речь идёт о девяти лицах, как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно. Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо», — цитирует её ТАСС.

Российская гражданка Елизавета ранее рассказала RT, как выбралась из Израиля через Египет. Она хочет, чтобы все застрявшие в зоне палестино-израильского конфликта граждане России знали об этом маршруте.

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