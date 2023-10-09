RT: шансы ЦАХАЛ и ХАМАС в боевых действиях на земле примерно равны

Шансы ЦАХАЛ и ХАМАС на земле примерно равны. Долгое время преимущество израильской армии в регионе строилось на воздушной поддержке. Атака ХАМАС с территории сектора Газа показала, что в данный момент этого преимущества больше нет. RT подготовил разбор ситуации.

После атаки ХАМАС на Израиль выяснилось, что все положения израильской военной доктрины «битв между войнами», включая пункты о нанесении точечных авиаударов и предотвращении контрабанды оружия, не работают и практически никак не влияют на положение дел на поле боя.

Судя по всему, ещё на этапе планирования командование палестинской группировки адекватно оценивало угрозу, исходящую от боевых вертолётов AH-64 Apache и израильской авиации.

После прорыва силами первого эшелона ХАМАС разделительных ограждений между Газой и Израилем с авиабазы Рамон по тревоге были подняты вертолёты AH-64. При этом вступить в полноценный бой они не смогли, поскольку на подходе к рубежу атаки были обстреляны из переносных зенитных ракетных комплексов и вышли из боя, не выполнив задачу.

При этом попытка разыграть «карусель» тремя парами ударных вертолётов в ночь с 7 на 8 октября после неудачного дневного рейда также не увенчалась успехом. Летательные аппараты были снова обстреляны. Теперь Израиль практически не использует вертолёты, вооружённые ракетами Hellfire, для уничтожения ХАМАС на земле.

Единственным доступным инструментом поддержки военных Израиля с воздуха в данный момент остаются израильские истребители F-16 и F-35. Применение боевых вертолётов и ударных дронов если не невозможно, то крайне ограниченно, поскольку передовые патрули ХАМАС выставляют мобильные дозоры противовоздушной обороны на крышах домов и работают по воздушной технике Израиля из засад. Таким образом они добиваются эффекта неожиданности и создают аналог зоны воспрещения доступа A2/AD, только в меньшем масштабе и на гораздо более низком технологическом уровне, который, впрочем, исправно работает.

При этом ХАМАС активно использует гражданские квадрокоптеры для разведки и сбросов кумулятивных боеприпасов, одним из которых был уничтожен танк Merkava Mk.4, а также барражирующие боеприпасы Zouari для ударов по военным объектам на глубине 30—60 км.

Израильская военная доктрина, которая не менялась на протяжении десятилетий, судя по всему, не учитывала появление в короткое время у противника ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов.

Армия Израиля в новейшей истории страны ни разу не сталкивалась с отсутствием или как минимум со значительным снижением эффективности поддержки с воздуха. Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации может стать кратное увеличение численности сухопутных войск.

Судя по всему, решение по наращиванию наземной группировки уже принято, поскольку в армии Израиля заявили, что мобилизовали 300 тыс. резервистов за 48 часов эскалации.