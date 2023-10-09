Песков: прогноз Жириновского о событиях на Ближнем Востоке был абсолютно точным
- Gettyimages.ru
Владимир Жириновский заявил в 2019 году в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым», что к 2024 году все забудут про Украину из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Песков отметил, что Жириновский делал много заявлений, содержащих точный анализ развития событий в мире.
«Это, наверное, лишнее подтверждение тому», — сказал он.
Ранее Business Insider писал, что США могут встать перед выбором — помогать Израилю или Украине.