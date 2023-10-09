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Песков: прогноз Жириновского о событиях на Ближнем Востоке был абсолютно точным

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что прогноз бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о событиях на Ближнем Востоке и Украине был абсолютно точным.
Песков: прогноз Жириновского о событиях на Ближнем Востоке был абсолютно точным
  • Gettyimages.ru

Владимир Жириновский заявил в 2019 году в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым», что к 2024 году все забудут про Украину из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Песков отметил, что Жириновский делал много заявлений, содержащих точный анализ развития событий в мире.

«Это, наверное, лишнее подтверждение тому», — сказал он.

Ранее Business Insider писал, что США могут встать перед выбором — помогать Израилю или Украине.

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