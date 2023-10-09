Посол России в Ливане: в Бейруте пока не наблюдается повышенная боеготовность
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Об этом российский посол сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Конкретно в Бейруте, на наш взгляд, пока ничего такого не наблюдается», — цитирует его ТАСС.
Ранее в армии Ливана сообщили, что израильские войска обстреляли ряд ливанских поселений из танков и артиллерии, есть раненые.
Позже министр обороны Израиля Йоав Галант отдал распоряжение готовиться к эвакуации населённых пунктов на границе с Ливаном.