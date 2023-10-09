Посол России в Ливане: в Бейруте пока не наблюдается повышенная боеготовность

Посол России в Ливане Александр Рудаков заявил, что в Бейруте к настоящему моменту не наблюдается повышенная боеготовность на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Об этом российский посол сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Конкретно в Бейруте, на наш взгляд, пока ничего такого не наблюдается», — цитирует его ТАСС.

Ранее в армии Ливана сообщили, что израильские войска обстреляли ряд ливанских поселений из танков и артиллерии, есть раненые.

Позже министр обороны Израиля Йоав Галант отдал распоряжение готовиться к эвакуации населённых пунктов на границе с Ливаном.