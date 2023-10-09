Экс-агент ЦРУ: российские военные заманили ВСУ в котёл в районе Купянска

Российская армия заманила ВСУ в котёл в районе Купянска, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«По имеющимся данным, Россия заманила в котёл огромное количество украинских солдат», — цитирует его РИА Новости.

По словам бывшего сотрудника американских спецслужб, солдаты ВС России лишили противника возможности пополнять свои припасы в регионе. Джонсон добавил, что у ВСУ на этом участке фронта есть только два пути.

«Когда этот котёл закроется, эти солдаты будут либо уничтожены, либо им придётся сдаться, и я думаю, что это будет одно из самых крупных поражений для Украины», — сказал он.

Ранее командир отряда «Барс-9» Западной группировки войск с позывным Медведь заявил, что контрнаступление украинских войск в районе Купянска закончилось.