Командир отряда «Барс-9» Западной группировки войск с позывным Медведь заявил, что контрнаступление украинских войск в районе Купянска закончилось.

Об этом пишет РИА Новости.

«Силы у них уже иссякли, летнее наступление у них выдохлось, они готовятся только к обороне», — отметил командир.

Он добавил, что ВСУ пытаются строить в данной местности укрепления, но большую их часть уничтожают авиация, дальнобойная артиллерия и системы залпового огня ВС России.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия отразила девять контратак украинских войск на Купянском направлении в районах сёл Новосёловское, Макеевка и Орлянка.

Потери ВСУ на данном направлении составили до 170 человек.