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Боец ВС России: ВСУ готовят Купянск к обороне, силы противника иссякли

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Командир отряда «Барс-9» Западной группировки войск с позывным Медведь заявил, что контрнаступление украинских войск в районе Купянска закончилось.
Боец ВС России: ВСУ готовят Купянск к обороне, силы противника иссякли
  • AP
  • © Kostiantyn Liberov

Об этом пишет РИА Новости.

«Силы у них уже иссякли, летнее наступление у них выдохлось, они готовятся только к обороне», — отметил командир.

Он добавил, что ВСУ пытаются строить в данной местности укрепления, но большую их часть уничтожают авиация, дальнобойная артиллерия и системы залпового огня ВС России.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия отразила девять контратак украинских войск на Купянском направлении в районах сёл Новосёловское, Макеевка и Орлянка.

Потери ВСУ на данном направлении составили до 170 человек.

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