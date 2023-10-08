Боец ВС России: ВСУ готовят Купянск к обороне, силы противника иссякли
- AP
- © Kostiantyn Liberov
Об этом пишет РИА Новости.
«Силы у них уже иссякли, летнее наступление у них выдохлось, они готовятся только к обороне», — отметил командир.
Он добавил, что ВСУ пытаются строить в данной местности укрепления, но большую их часть уничтожают авиация, дальнобойная артиллерия и системы залпового огня ВС России.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия отразила девять контратак украинских войск на Купянском направлении в районах сёл Новосёловское, Макеевка и Орлянка.
Потери ВСУ на данном направлении составили до 170 человек.