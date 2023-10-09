Миссия ООН прибыла в Карабах

Миссия ООН прибыла с визитом в Нагорный Карабах.

Как сообщает азербайджанское агентство АПА, утром члены миссии проехали через Агдам и выдвинулись в направлении Аскеран-Ханкенди.

«Цель миссии — ознакомиться с ситуацией на местах и ​​определить гуманитарные потребности жителей», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Армения самостоятельно признала Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Вместе с этим замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что миссия российских миротворцев в Нагорном Карабахе остаётся востребованной, точка в конфликте ещё не поставлена.