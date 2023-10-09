Замглавы МИД России: миссия миротворцев в Карабахе остаётся востребованной
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«Полагаю, что точка в конфликтной ситуации пока не поставлена. Ситуация «на земле» достаточно подвижна... Я исхожу из того, что миссия российского миротворческого контингента остаётся более чем востребованной», — сказал он в интервью РБК.
Ранее сообщалось, что российские миротворцы свернули один наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха.
Также миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в трёх районах региона.