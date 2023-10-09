Замглавы МИД России: миссия миротворцев в Карабахе остаётся востребованной

Миссия российских миротворцев в Нагорном Карабахе остаётся востребованной, точка в конфликте ещё не поставлена, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Полагаю, что точка в конфликтной ситуации пока не поставлена. Ситуация «на земле» достаточно подвижна... Я исхожу из того, что миссия российского миротворческого контингента остаётся более чем востребованной», — сказал он в интервью РБК.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы свернули один наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха.

Также миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в трёх районах региона.