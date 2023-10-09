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Замглавы МИД России: миссия миротворцев в Карабахе остаётся востребованной

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Миссия российских миротворцев в Нагорном Карабахе остаётся востребованной, точка в конфликте ещё не поставлена, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
Замглавы МИД России: миссия миротворцев в Карабахе остаётся востребованной
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Полагаю, что точка в конфликтной ситуации пока не поставлена. Ситуация «на земле» достаточно подвижна... Я исхожу из того, что миссия российского миротворческого контингента остаётся более чем востребованной», — сказал он в интервью РБК.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы свернули один наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха.

Также миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в трёх районах региона.

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