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Миротворцы России свернули наблюдательный пост в Аскеранском районе Карабаха

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Российские миротворцы свернули один наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, сообщили в Министерстве обороны России.
Миротворцы России свернули наблюдательный пост в Аскеранском районе Карабаха
  • РИА Новости

По данным ведомства, российские миротворцы не зафиксировали нарушения режима прекращения огня в регионе.

«В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свёрнут один наблюдательный пост в Аскеранском районе», — говорится в заявлении.

Ранее российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в трёх районах Карабаха.

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