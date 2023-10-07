Миротворцы России свернули наблюдательный пост в Аскеранском районе Карабаха

Российские миротворцы свернули один наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, российские миротворцы не зафиксировали нарушения режима прекращения огня в регионе.

«В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свёрнут один наблюдательный пост в Аскеранском районе», — говорится в заявлении.

Ранее российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в трёх районах Карабаха.