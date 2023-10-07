Миротворцы России свернули наблюдательный пост в Аскеранском районе Карабаха
- РИА Новости
По данным ведомства, российские миротворцы не зафиксировали нарушения режима прекращения огня в регионе.
«В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свёрнут один наблюдательный пост в Аскеранском районе», — говорится в заявлении.
Ранее российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в трёх районах Карабаха.