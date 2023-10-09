Трёх россиянок эвакуировали из зоны наводнения в Индии

Трёх россиянок эвакуировали вертолётом из зоны затопления в индийском штате Сикким в предгорьях Гималаев.

«Все три российские гражданки вывезены из зоны наводнения в Сиккиме на вертолёте в посёлок Рингхим. Затем наземным транспортом они будут доставлены в столицу штата Гангток», — заявил ТАСС генеральный консул России в Калькутте Алексей Идамкин.

Ранее сообщалось, что в зону наводнения направили первый вертолёт для эвакуации застрявших туристов.

Также стало известно, что в результате наводнения на северо-востоке Индии без вести пропали не менее 30 человек.