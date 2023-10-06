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Троих россиян эвакуируют из зоны наводнений в Индии военным вертолётом

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Трое граждан России, которые оказались заблокированными в зоне наводнений в индийском штате Сикким в Гималаях, будут эвакуированы военным вертолётом.
Троих россиян эвакуируют из зоны наводнений в Индии военным вертолётом
  • AP
  • © Prakash Adhikari

Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве России в Калькутте.

По словам представителя дипмиссии, речь идёт о трёх женщинах.

«Погодные условия по-прежнему остаются неблагоприятными, однако уже направлен первый вертолёт для эвакуации застрявших туристов», — сказали агентству. 

Ранее стало известно, что трое россиян оказались заблокированы в результате наводнений на севере Индии.

Также сообщалось, что в результате наводнения на северо-востоке Индии без вести пропали не менее 30 человек.

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