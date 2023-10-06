Троих россиян эвакуируют из зоны наводнений в Индии военным вертолётом
- AP
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Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве России в Калькутте.
По словам представителя дипмиссии, речь идёт о трёх женщинах.
«Погодные условия по-прежнему остаются неблагоприятными, однако уже направлен первый вертолёт для эвакуации застрявших туристов», — сказали агентству.
Ранее стало известно, что трое россиян оказались заблокированы в результате наводнений на севере Индии.
Также сообщалось, что в результате наводнения на северо-востоке Индии без вести пропали не менее 30 человек.