Троих россиян эвакуируют из зоны наводнений в Индии военным вертолётом

Трое граждан России, которые оказались заблокированными в зоне наводнений в индийском штате Сикким в Гималаях, будут эвакуированы военным вертолётом.

Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве России в Калькутте.

По словам представителя дипмиссии, речь идёт о трёх женщинах.

«Погодные условия по-прежнему остаются неблагоприятными, однако уже направлен первый вертолёт для эвакуации застрявших туристов», — сказали агентству.

Ранее стало известно, что трое россиян оказались заблокированы в результате наводнений на севере Индии.

Также сообщалось, что в результате наводнения на северо-востоке Индии без вести пропали не менее 30 человек.