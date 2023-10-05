Генконсульство: трое россиян заблокированы в результате наводнений в Индии
- AP
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Об этом сообщило генеральное консульство России в Калькутте.
В ведомстве отметили, что в северной части индийского штата Сикким из-за продолжительных ливней около 3 тыс. туристов находятся в зоне бедствия и не могут покинуть регион вследствие значительных разрушений транспортной инфраструктуры.
«Генеральное консульство России в Калькутте... располагает информацией о трёх гражданах России, заблокированных в зоне бедствия. Пострадавших среди них нет», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате наводнения на северо-востоке Индии без вести пропали не менее 30 человек.