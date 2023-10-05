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Генконсульство: трое россиян заблокированы в результате наводнений в Индии

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Трое россиян оказались заблокированы в результате наводнений на севере Индии.
Генконсульство: трое россиян заблокированы в результате наводнений в Индии
  • AP
  • © Prakash Adhikari

Об этом сообщило генеральное консульство России в Калькутте.

В ведомстве отметили, что в северной части индийского штата Сикким из-за продолжительных ливней около 3 тыс. туристов находятся в зоне бедствия и не могут покинуть регион вследствие значительных разрушений транспортной инфраструктуры.

«Генеральное консульство России в Калькутте... располагает информацией о трёх гражданах России, заблокированных в зоне бедствия. Пострадавших среди них нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения на северо-востоке Индии без вести пропали не менее 30 человек.

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