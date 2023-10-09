В России допустили работу с ЕС и США по нормализации отношений Баку и Еревана

Россия допускает работу с ЕС и США по нормализации отношений между Баку и Ереваном при условии, что на Западе не будут выдавать наработки Москвы за свои, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

«Могут (сотрудничать. — RT). Но при том понимании, что Евросоюз и США не будут перехватывать наши наработки и выдавать их за свои, а будут вписывать свои действия в те модальности армяно-азербайджанского урегулирования, которые уже выработаны между сторонами при посредничестве России», — сказал он в интервью РБК.

Галузин подчеркнул, что речь не идёт о какой-либо конкуренции. Он напомнил, что есть выработанные между сторонами в 2020 году модальности мирного урегулирования, и если в ЕС и США хотят помочь их реализации, в Москве не будут противодействовать этому.

«Но если речь пойдёт о том, чтобы воспользоваться российскими наработками и действовать без России, понятное дело, что такой подход нас устроить не может», — пояснил дипломат.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы свернули один наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха.

Также миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в трёх районах региона.