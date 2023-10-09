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Антонов: отказ США от ратификации ДВЗЯИ вынуждает Россию восстановить паритет

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Отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний вынуждает Россию предпринять шаги для восстановления паритета.
Антонов: отказ США от ратификации ДВЗЯИ вынуждает Россию восстановить паритет
  • © РИА Новости / Алексей Агарышев

Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он напомнил, что Россия ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году.

«Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ», — цитирует его РИА Новости.

Антонов отметил, что нарушение глобального стратегического паритета недопустимо.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что депутаты Госдумы могут отозвать документ о запрете на проведение испытаний ядерного оружия.

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