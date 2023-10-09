Антонов: отказ США от ратификации ДВЗЯИ вынуждает Россию восстановить паритет
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Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он напомнил, что Россия ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году.
«Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ», — цитирует его РИА Новости.
Антонов отметил, что нарушение глобального стратегического паритета недопустимо.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что депутаты Госдумы могут отозвать документ о запрете на проведение испытаний ядерного оружия.