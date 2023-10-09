Премьер Канады Трюдо заявил о готовности правительства поддержать Израиль
Информация об этом появилась на сайте премьер-министра.
«Нашим израильским друзьям: канадцы поддерживают вас», — сказал Трюдо.
При этом он назвал поддержку израильского народа «непоколебимой».
Кроме того, Трюдо призвал к немедленному освобождению пленных и потребовал обращения с ними в соответствии с международным правом.
Ранее президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю.
При этом МИД Сирии поддержал операцию ХАМАС против Израиля.