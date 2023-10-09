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Премьер Канады Трюдо заявил о готовности правительства поддержать Израиль

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о готовности правительства Канады поддержать Израиль.

Информация об этом появилась на сайте премьер-министра.

«Нашим израильским друзьям: канадцы поддерживают вас», — сказал Трюдо.

При этом он назвал поддержку израильского народа «непоколебимой».

Кроме того, Трюдо призвал к немедленному освобождению пленных и потребовал обращения с ними в соответствии с международным правом. 

Ранее президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю.

При этом МИД Сирии поддержал операцию ХАМАС против Израиля.

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