Конгрессвумен Грин: США могут разделить участь Израиля из-за политики Байдена

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что США могут разделить участь Израиля из-за неэффективной миграционной политики президента Джо Байдена.

Об этом она написала в социальной сети X.

«То, что случилось с Израилем, может случиться с Америкой», — говорится в сообщении.

По словам Грин, в США вторглись «иноземцы» из более чем 160 разных стран.

При этом конгрессвумен добавила, что масштаб незаконной миграции настолько велик, что администрация Байдена не успевает реагировать.

Ранее американская журналистка Томи Ларен назвала открытую границу с Мексикой опасной авантюрой США.

Также мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в городе не осталось места для мигрантов.