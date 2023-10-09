Посол Антонов: США продолжают поддерживать свою военную ядерную инфраструктуру

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти продолжают поддерживать свою военную ядерную инфраструктуру.

Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Это очередное проявление политики Вашингтона, основывающейся на принципе «что позволено США, не позволено другим странам», — говорится в сообщении.

Кроме того, дипломат отметил, что Вашингтон на протяжении 25 лет тормозит процесс вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ранее сообщалось, как в США отреагировали на заявление России о возможной отмене ратификации ДВЗЯИ.

Также в Reuters отметили, что США обеспокоены планами России отозвать ратификацию ДВЗЯИ.