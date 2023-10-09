СБ ООН по итогам заседания не принял заявления по ситуации в Израиле и Газе

СБ ООН по итогам закрытого заседания не принял никакого заявления по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что постпред России при ООН Василий Небензя ответил журналистам отрицательно на вопрос о том, есть ли заявление Совбеза.

Также, по словам постпреда Мальты Ванессы Фрейзер, ни одно из государств не предлагало проекта заявления.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и дипломатическим усилиям.

Также сообщалось, что в Нью-Йорке проходят митинги сторонников Израиля и Палестины.