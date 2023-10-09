СБ ООН по итогам заседания не принял заявления по ситуации в Израиле и Газе
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что постпред России при ООН Василий Небензя ответил журналистам отрицательно на вопрос о том, есть ли заявление Совбеза.
Также, по словам постпреда Мальты Ванессы Фрейзер, ни одно из государств не предлагало проекта заявления.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и дипломатическим усилиям.
Также сообщалось, что в Нью-Йорке проходят митинги сторонников Израиля и Палестины.