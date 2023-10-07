Гутерреш осудил нападение ХАМАС на израильские города

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и дипломатическим усилиям.

Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен судьбой гражданского населения и призывает к максимальной сдержанности. Генеральный секретарь призывает всеми дипломатическими усилиями избегать более широкого разжигания конфликта», — сказал Дюжаррик, слова которого приводит РИА Новости.

Гутерреш также «решительным образом осуждает нападение ХАМАС» на израильские города вблизи сектора Газа и в центральной части Израиля.

Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.

Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности после того, как военные из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля.