Гутерреш осудил нападение ХАМАС на израильские города
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Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен судьбой гражданского населения и призывает к максимальной сдержанности. Генеральный секретарь призывает всеми дипломатическими усилиями избегать более широкого разжигания конфликта», — сказал Дюжаррик, слова которого приводит РИА Новости.
Гутерреш также «решительным образом осуждает нападение ХАМАС» на израильские города вблизи сектора Газа и в центральной части Израиля.
Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.
Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности после того, как военные из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля.