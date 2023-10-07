Узнать больше

Гутерреш осудил нападение ХАМАС на израильские города

Короткая ссылка
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и дипломатическим усилиям.
Гутерреш осудил нападение ХАМАС на израильские города
  • globallookpress.com
  • © Lev Radin/Keystone Press Agency

Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен судьбой гражданского населения и призывает к максимальной сдержанности. Генеральный секретарь призывает всеми дипломатическими усилиями избегать более широкого разжигания конфликта», — сказал Дюжаррик, слова которого приводит РИА Новости.

Гутерреш также «решительным образом осуждает нападение ХАМАС» на израильские города вблизи сектора Газа и в центральной части Израиля.

Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.

Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности после того, как военные из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить