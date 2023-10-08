Палестина запросила чрезвычайную встречу глав МИД ЛАГ в Каире в ближайшие дни
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Об этом заявил постоянный наблюдатель при ООН Рияд Мансур, сообщает Al Arabiya.
«Мы запросили провести экстренное заседание Совета ЛАГ на уровне министров иностранных дел в Каире в ближайшие дни», — цитирует его ТАСС.
Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры с радикальным движением ХАМАС, стоит задача полностью уничтожить эту организацию.
Телеканал Al Arabiya сообщил, что не менее 73 тыс. палестинцев в секторе Газа покинули свои дома с начала эскалации.