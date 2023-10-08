Палестина запросила чрезвычайную встречу глав МИД ЛАГ в Каире в ближайшие дни

Палестина запросила провести экстренное заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне глав МИД на фоне эскалации в секторе Газа.

Об этом заявил постоянный наблюдатель при ООН Рияд Мансур, сообщает Al Arabiya.

«Мы запросили провести экстренное заседание Совета ЛАГ на уровне министров иностранных дел в Каире в ближайшие дни», — цитирует его ТАСС.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры с радикальным движением ХАМАС, стоит задача полностью уничтожить эту организацию.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что не менее 73 тыс. палестинцев в секторе Газа покинули свои дома с начала эскалации.