Узнать больше

Палестина запросила чрезвычайную встречу глав МИД ЛАГ в Каире в ближайшие дни

Короткая ссылка
Палестина запросила провести экстренное заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне глав МИД на фоне эскалации в секторе Газа.
Палестина запросила чрезвычайную встречу глав МИД ЛАГ в Каире в ближайшие дни
  • AFP
  • © Mohammed ABED

Об этом заявил постоянный наблюдатель при ООН Рияд Мансур, сообщает Al Arabiya.

«Мы запросили провести экстренное заседание Совета ЛАГ на уровне министров иностранных дел в Каире в ближайшие дни», — цитирует его ТАСС.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры с радикальным движением ХАМАС, стоит задача полностью уничтожить эту организацию.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что не менее 73 тыс. палестинцев в секторе Газа покинули свои дома с начала эскалации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить