Al Arabiya: более 70 тысяч палестинцев в секторе Газа покинули свои дома
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Об этом, как сообщает Al Arabiya, заявили в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.
«С субботы 73 тыс. палестинцев были перемещены в школы агентства в секторе Газа», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее пресс-секретарь представительства России при Палестине в городе Рамалла Алия Зарипова заявила, что ведомство составляет списки россиян на случай эвакуации из сектора Газа.