Al Arabiya: более 70 тысяч палестинцев в секторе Газа покинули свои дома

Не менее 73 тыс. палестинцев в секторе Газа покинули свои дома с начала эскалации.

Об этом, как сообщает Al Arabiya, заявили в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

«С субботы 73 тыс. палестинцев были перемещены в школы агентства в секторе Газа», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее пресс-секретарь представительства России при Палестине в городе Рамалла Алия Зарипова заявила, что ведомство составляет списки россиян на случай эвакуации из сектора Газа.