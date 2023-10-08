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Al Arabiya: более 70 тысяч палестинцев в секторе Газа покинули свои дома

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Не менее 73 тыс. палестинцев в секторе Газа покинули свои дома с начала эскалации.
Al Arabiya: более 70 тысяч палестинцев в секторе Газа покинули свои дома
  • AFP
  • © SAID KHATIB

Об этом, как сообщает Al Arabiya, заявили в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

«С субботы 73 тыс. палестинцев были перемещены в школы агентства в секторе Газа», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее пресс-секретарь представительства России при Палестине в городе Рамалла Алия Зарипова заявила, что ведомство составляет списки россиян на случай эвакуации из сектора Газа.

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