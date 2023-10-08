Нетаньяху проводит совещание с руководителями ЦАХАЛ и министром обороны
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание с руководителями ЦАХАЛ, министром обороны, министром по стратегическим вопросам и другими высокопоставленными военными в Тель-Авиве.
- AP
- © Abir Sultan
Об этом сообщила шеф ближневосточного бюро RT Мария Финошина.
Ранее Нетаньяху сообщил о завершении первой фазы операции и уничтожении большей части сил противника на территории государства.
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