Bild: антиизраильская демонстрация в Берлине окончилась 40 задержаниями
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Об этом пишет Bild.
Отмечается, что участники демонстрации начали выкрикивать лозунги антисемитского и антисионистского содержания, и полиция разогнала митинг.
Демонстранты забрасывали полицейских бутылками и камнями, в результате чего двое стражей правопорядка получили ранения.
В итоге 40 митингующих были задержаны.
Ранее Министерство иностранных дел Германии рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории.