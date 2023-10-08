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Bild: антиизраильская демонстрация в Берлине окончилась 40 задержаниями

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В районе Нойкёльн в Берлине прошла антиизраильская демонстрация, организованная пропалестинской организацией «Самидун».
Bild: антиизраильская демонстрация в Берлине окончилась 40 задержаниями
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом пишет Bild.

Отмечается, что участники демонстрации начали выкрикивать лозунги антисемитского и антисионистского содержания, и полиция разогнала митинг.

Демонстранты забрасывали полицейских бутылками и камнями, в результате чего двое стражей правопорядка получили ранения.

В итоге 40 митингующих были задержаны.

Ранее Министерство иностранных дел Германии рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории.

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