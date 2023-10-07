В МИД Германии рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Израиль
- AP
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Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
«Поездки в Израиль и на палестинские территории в настоящее время настоятельно не рекомендуются», — говорится в заявлении.
Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.
Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности после того, как военные из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля.