В МИД Германии рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Израиль

Министерство иностранных дел Германии рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории.

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

«Поездки в Израиль и на палестинские территории в настоящее время настоятельно не рекомендуются», — говорится в заявлении.

Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.

Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности после того, как военные из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля.