Востоковед Балмасов: ракетный арсенал палестинцев на порядок слабее «Хезболлы»

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с RT рассказал, как присоединение движения «Хезболла» к силам Палестины может повлиять на конфликт с Израилем.

Как предположил собеседник RT, присоединение «Хезболлы» к палестинцам может свидетельствовать о том, что один из «главных вдохновителей и организаторов» происходящего — Иран.

«Для Израиля приятного в этом мало. Потому что сначала разведку боем провели палестинцы, их мобильные и легко вооружённые силы, которые вошли на территорию Израиля как раскалённый нож в масло. Они сами удивились той лёгкости, с которой рухнул миф о непобедимой армии Израиля. Но дело в том, разведка боем, которую вели палестинцы, включает и применение ракет. Причём их ракетный арсенал на порядок слабее «Хезболлы». И если «Хезболла» действительно пустит весь свой арсенал, который имеется у неё, что называется «в загашнике», то Израилю можно будет только посочувствовать», — считает Балмасов.

По его словам, «Хезболла» пока не применяет дальние ракеты, ограничиваясь «оружием ограниченного боя».

«Здесь вопрос в том, какую стратегию реально заготовило иранское руководство. Насколько оно готово «устроить большой пожар» или всё-таки будет торговаться с Западом. Возможно, это будет элементом давления в отношении Израиля, а больше даже не Израиля, а Запада. Иран наносит удар в самый неподходящий для Запада момент — когда он занят Украиной... Американским представителям и представителям союза стран НАТО придётся как-то на это реагировать», — отметил востоковед.

Он уверен, что Западу будет довольно сложно «просто нажать на кнопочку и урегулировать конфликт».

«Надо заметить, что Турция, которая традиционно имеет огромные рычаги влияния на ХАМАС и которая тоже приложила руку к подготовке радикальных палестинских группировок, занимает позицию «не при делах», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что жителям северных приграничных общин Израиля рекомендуется эвакуироваться по причине опасений эскалации конфликта с движением «Хезболла».