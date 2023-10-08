Haaretz: в Израиле освободили заложников, удерживаемых на юге страны

В Израиле сообщили об освобождении мирных жителей, удерживаемых в Беэри на юге страны, спустя несколько часов.

Ранее СМИ сообщали, что граждан удерживают в заложниках в их домах.

«Израильтяне, которых удерживали в заложниках палестинские боевики в кибуце Беэри в южном Израиле, освобождены спустя несколько часов», — говорится в сообщении газеты Haaretz.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил о завершении первой фазы операции и уничтожении большей части сил противника на территории государства.

По данным Jerusalem Post, число погибших в Израиле в ходе эскалации превысило 300.

Минздрав Палестины заявил, что в секторе Газа погибли 232 человека.