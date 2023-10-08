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В Израиле ввели «особое положение в области безопасности» по всей стране

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Глава Минобороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия «особого положения в области безопасности» по всей стране.

«Министр обороны Йоав Галант этим вечером расширил зону действия «особого положения в области безопасности», теперь этот статус применяется ко всей территории Израиля», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что соответствующая мера позволит армии инструктировать гражданских лиц по вопросам безопасности и закрывать общественные объекты при необходимости.

Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.

По данным Haaretz, армия Израиля в экстренном порядке призывает на службу «десятки тысяч резервистов» на фоне резкой эскалации.

По данным Jerusalem Post, число погибших в Израиле в ходе эскалации превысило 300.

Минздрав Палестины заявил, что в секторе Газа погибли 232 человека.

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