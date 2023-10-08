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Боррель попросил премьера Палестины поспособствовать остановке боевых действий

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Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что обратился к премьеру Палестины Мухаммеду Штайе с просьбой поспособствовать прекращению боевых действий.

«Я поговорил с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, чтобы попросить палестинскую администрацию поспособствовать немедленному прекращению боевых действий», — сообщил он.

Боррель добавил, что первоочередная задача заключается в немедленном прекращении насилия.

Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.

Газета Jerusalem Post сообщила о гибели 250 израильтян в результате эскалации. Минздрав Палестины заявил, что в секторе Газа погибли 232 человека.

По данным Haaretz, армия Израиля в экстренном порядке призывает на службу «десятки тысяч резервистов» на фоне резкой эскалации.

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