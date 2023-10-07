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Мишель заявил о готовности ЕС поддержать процесс ближневосточного урегулирования

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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил премьер-министру Палестины Мухаммеду Штайе о готовности Европейского союза поддержать возобновление политического процесса урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
Мишель заявил о готовности ЕС поддержать процесс ближневосточного урегулирования
  • AP
  • © Francois Walschaerts

Об этом еврочиновник написал в своей соцсети X (бывшая Twitter).

Мишель в разговоре с палестинским премьером осудил атаки на гражданское население, а также призвал к уважению международного права.

«ЕС готов поддержать возобновление политического процесса через инициативу верховного представителя по внешней политике… с участием региональных партнёров», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри провели телефонный разговор, в ходе которого заявили о необходимости активизации палестино-израильского переговорного процесса.

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