Мишель заявил о готовности ЕС поддержать процесс ближневосточного урегулирования
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Об этом еврочиновник написал в своей соцсети X (бывшая Twitter).
Мишель в разговоре с палестинским премьером осудил атаки на гражданское население, а также призвал к уважению международного права.
«ЕС готов поддержать возобновление политического процесса через инициативу верховного представителя по внешней политике… с участием региональных партнёров», — говорится в сообщении.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри провели телефонный разговор, в ходе которого заявили о необходимости активизации палестино-израильского переговорного процесса.