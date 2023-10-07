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Глава МИД Турции обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с коллегами из пяти стран

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил военную операцию палестинского движения ХАМАС против Израиля с коллегами из пяти стран.
Глава МИД Турции обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с коллегами из пяти стран
  • AP
  • © Vahid Salemi

Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник.

«Министр Фидан сегодня провёл телефонные разговоры в связи с ситуацией в Израиле и Палестине», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идёт о главах МИД  Катара, Саудовской Аравии, Египта, Палестины и Ирана.

Ранее стало известно, что депутаты парламента Ирана выразили свою поддержку военной операции палестинского движения ХАМАС против Израиля.

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