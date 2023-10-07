Глава МИД Турции обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с коллегами из пяти стран
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Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник.
«Министр Фидан сегодня провёл телефонные разговоры в связи с ситуацией в Израиле и Палестине», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что речь идёт о главах МИД Катара, Саудовской Аравии, Египта, Палестины и Ирана.
Ранее стало известно, что депутаты парламента Ирана выразили свою поддержку военной операции палестинского движения ХАМАС против Израиля.