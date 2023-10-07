Глава МИД Турции обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с коллегами из пяти стран

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил военную операцию палестинского движения ХАМАС против Израиля с коллегами из пяти стран.

Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник.

«Министр Фидан сегодня провёл телефонные разговоры в связи с ситуацией в Израиле и Палестине», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идёт о главах МИД Катара, Саудовской Аравии, Египта, Палестины и Ирана.

Ранее стало известно, что депутаты парламента Ирана выразили свою поддержку военной операции палестинского движения ХАМАС против Израиля.