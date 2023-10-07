Politico: атака ХАМАС стала провалом разведки Израиля
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«Это провал с точки зрения оперативной разведки. Очевидно, что мы были застигнуты врасплох. Штаб дивизии, ответственный за сектор Газа, был оккупирован, там царит беспорядок», — сказал он Politico.
Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.
Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности после того, как военные из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля.