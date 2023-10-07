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ЦАХАЛ: боестолкновения продолжаются в 22 местах на юге Израиля

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Представитель ВС Израиля бригадный генерал Дэниел Хагари заявил, что сейчас бои ведутся в 22 местах на юге страны.
ЦАХАЛ: боестолкновения продолжаются в 22 местах на юге Израиля
  • AFP
  • © GIL COHEN-MAGEN

В частности, боестолкновения идут в городе Офаким и в коммуне Беэри, где были захвачены заложники, пишет The Times of Israel.

Хагари отметил, что израильские войска прибыли ко всем городам на границе с сектором Газа, сейчас они «сканируют» каждый из них.

Кроме того, к границе с сектором Газа перебрасываются четыре дивизии, которые присоединятся к уже находящемуся там 31-му батальону.

Представитель ВС Израиля подтвердил, что военные ХАМАС взяли в плен израильских граждан и увезли их в сектор Газа. Точное число пленников неизвестно. 

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