ЦАХАЛ: боестолкновения продолжаются в 22 местах на юге Израиля
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В частности, боестолкновения идут в городе Офаким и в коммуне Беэри, где были захвачены заложники, пишет The Times of Israel.
Хагари отметил, что израильские войска прибыли ко всем городам на границе с сектором Газа, сейчас они «сканируют» каждый из них.
Кроме того, к границе с сектором Газа перебрасываются четыре дивизии, которые присоединятся к уже находящемуся там 31-му батальону.
Представитель ВС Израиля подтвердил, что военные ХАМАС взяли в плен израильских граждан и увезли их в сектор Газа. Точное число пленников неизвестно.