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Многотысячная профсоюзная демонстрация проходит в Риме

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Всеобщая итальянская конфедерация труда проводит шествие и митинг в центре Рима.
Многотысячная профсоюзная демонстрация проходит в Риме
  • globallookpress.com
  • © Angelo Carconi/Keystone Press Agency

Об этом сообщает РИА Новости.

В мероприятиях принимают участие несколько тысяч человек.

Колонна прошла от площади Республики к площади Сан-Джованни-ин-Латерано.

Протестующие несли плакаты «С бедностью борются, давая тем, у кого меньше», «Сохраняйте спокойствие и слушайте труд», «Открыты к забастовкам», «Труд и мир, не война и бедность».

Ранее сообщалось, что в Берлине прошёл протест против поставок оружия на Украину, за отставку правительства и проведение в Германии досрочных выборов.

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