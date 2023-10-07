Многотысячная профсоюзная демонстрация проходит в Риме
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- © Angelo Carconi/Keystone Press Agency
Об этом сообщает РИА Новости.
В мероприятиях принимают участие несколько тысяч человек.
Колонна прошла от площади Республики к площади Сан-Джованни-ин-Латерано.
Протестующие несли плакаты «С бедностью борются, давая тем, у кого меньше», «Сохраняйте спокойствие и слушайте труд», «Открыты к забастовкам», «Труд и мир, не война и бедность».
Ранее сообщалось, что в Берлине прошёл протест против поставок оружия на Украину, за отставку правительства и проведение в Германии досрочных выборов.