Путин: Россия подтверждает свой статус надёжного поставщика газа

Россия подтверждает свой статус надёжного поставщика газа и открыта к сотрудничеству в этой сфере.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии запуска поставок газа в Узбекистан и Казахстан.

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«Россия подтверждает свой статус надёжного поставщика природного газа. Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству, будем стремиться удовлетворять нужды всех казахстанских и узбекистанских друзей, партнёров, других заинтересованных потребителей в этом виде топлива», — заявил он.

Представитель Министерства энергетики Узбекистана ранее заявил, что инфраструктура страны подготовлена для импорта российского природного газа с 1 октября.