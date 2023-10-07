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Трамп заявил, что Украине следовало бы передать русскоязычные регионы России

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что передача украинских регионов с русскоязычным населением России помогла бы спасти Украину.
Трамп заявил, что Украине следовало бы передать русскоязычные регионы России
  • AP
  • © Mary Altaffer

Он подчеркнул, что смог бы договориться о сделке по украинскому конфликту.

«Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке. Тогда можно было бы сохранить страну», — приводит ТАСС его слова в интервью порталу Just The News.

Ранее Трамп выразил мнение, что Соединённые Штаты должны прекратить тратить свои средства на поддержку киевских властей до тех пор, пока европейские страны не сравняются с Вашингтоном по средствам, потраченным на финансирование Киева.

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