Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что передача украинских регионов с русскоязычным населением России помогла бы спасти Украину.

Он подчеркнул, что смог бы договориться о сделке по украинскому конфликту.

«Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке. Тогда можно было бы сохранить страну», — приводит ТАСС его слова в интервью порталу Just The News.

Ранее Трамп выразил мнение, что Соединённые Штаты должны прекратить тратить свои средства на поддержку киевских властей до тех пор, пока европейские страны не сравняются с Вашингтоном по средствам, потраченным на финансирование Киева.