Политолог Светов: Израиль — союзник США, связанный особыми соглашениями

Политолог Юрий Светов в беседе с RT прокомментировал начало военных действий между Израилем и ХАМАС.

«Самое главное, что Израиль — союзник США, связанный особыми соглашениями. Если понадобится, то американцы, не соглашаясь в каких-то моментах с Израилем, окажут ему помощь», — считает он.

Политолог предложил вспомнить события 50-летней давности.

«Так называемая война Судного дня, в которой объединённая коалиция арабских государств во главе с Египтом имела шанс разгромить Израиль. Им это не удалось, потому что американцы молниеносно перебросили новейшее вооружение, и в результате Израиль одержал очевидную победу. Так и здесь, если понадобится, американцы помогут оружием. Это не Украина. Это другие связи и другие контакты», — заключил он.

Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что ХАМАС объявил войну Израилю, напав на его территорию.