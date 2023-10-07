Узнать больше

Учёные составили точную карту седьмого континента Зеландии

Короткая ссылка
Учёные на основе морских экспедиций и спутниковых данных составили детальную карту седьмого континента Зеландии.
Учёные составили точную карту седьмого континента Зеландии
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Strewe

Об этом говорится в научной статье, опубликованной на сайте AGU.

Отмечается, что Новая Зеландия — это всего лишь малая часть континента Гондвана, который находится под водой.

«Эта работа завершает процесс морского разведывательного геологического картирования целого континента Зеландии площадью 5 млн кв. км», — сообщили учёные.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории геохимии осадочных пород ГЕОХИ РАН, доктор геолого-минералогических наук Руслан Габдуллин в интервью RT рассказал, что примерно через 250 млн лет все существующие сегодня материки объединятся в один суперматерик — процесс сборки континентов сейчас в самом разгаре.

Например, Африка дрейфует на север и со временем соединится с Европой в один массив суши. Тихий океан постепенно уменьшается, а молодые Атлантический и Индийский океаны, напротив, расширяются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить