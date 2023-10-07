Учёные составили точную карту седьмого континента Зеландии

Учёные на основе морских экспедиций и спутниковых данных составили детальную карту седьмого континента Зеландии.

Об этом говорится в научной статье, опубликованной на сайте AGU.

Отмечается, что Новая Зеландия — это всего лишь малая часть континента Гондвана, который находится под водой.

«Эта работа завершает процесс морского разведывательного геологического картирования целого континента Зеландии площадью 5 млн кв. км», — сообщили учёные.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории геохимии осадочных пород ГЕОХИ РАН, доктор геолого-минералогических наук Руслан Габдуллин в интервью RT рассказал, что примерно через 250 млн лет все существующие сегодня материки объединятся в один суперматерик — процесс сборки континентов сейчас в самом разгаре.

Например, Африка дрейфует на север и со временем соединится с Европой в один массив суши. Тихий океан постепенно уменьшается, а молодые Атлантический и Индийский океаны, напротив, расширяются.