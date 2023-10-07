МИД: журналист, к которому применили силу власти Кипра, вернулся в Россию

Корреспондент «Российской газеты» Александр Гасюк, в отношении которого кипрские власти применили силу при попытке задержания, благополучно прибыл в Россию.

Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД России.

«Сегодня утром корреспондент «Российской газеты», в отношении которого власти Кипра применили противоправные действия, благополучно прибыл в Россию», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в МИД России заявили, что Москва ждёт от кипрской администрации официальных извинений и объяснений инцидента с задержанием корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка, который к тому же получил травму из-за действий силовиков.