МИД: журналист, к которому применили силу власти Кипра, вернулся в Россию
- РИА Новости
Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД России.
«Сегодня утром корреспондент «Российской газеты», в отношении которого власти Кипра применили противоправные действия, благополучно прибыл в Россию», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее в МИД России заявили, что Москва ждёт от кипрской администрации официальных извинений и объяснений инцидента с задержанием корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка, который к тому же получил травму из-за действий силовиков.