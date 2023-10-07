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РИА Новости: Босфор перекрывали из-за неполадки в двигателе у танкера

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Босфорский пролив был перекрыт для транзита в течение нескольких часов из-за неполадки в двигателе у танкера.
РИА Новости: Босфор перекрывали из-за неполадки в двигателе у танкера
  • globallookpress.com
  • © Sha Dati/XinHua

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

«У нефтяного танкера Diadema длиной 183 м, следовавшего из Румынии в Гибралтар, вышел из строя двигатель в проливе Босфор в районе деревни Пойраз», — отметили в охране.

Танкер отбуксировали к причалу Ахыркапы на юге пролива у Мраморного моря.

Ранее на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге спустили на воду средний морской танкер «Василий Никитин».

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