РИА Новости: Босфор перекрывали из-за неполадки в двигателе у танкера
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
«У нефтяного танкера Diadema длиной 183 м, следовавшего из Румынии в Гибралтар, вышел из строя двигатель в проливе Босфор в районе деревни Пойраз», — отметили в охране.
Танкер отбуксировали к причалу Ахыркапы на юге пролива у Мраморного моря.
Ранее на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге спустили на воду средний морской танкер «Василий Никитин».