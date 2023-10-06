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Танкер «Василий Никитин» спустили на воду в Шлиссельбурге

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На Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге спустили на воду средний морской танкер «Василий Никитин».
Танкер «Василий Никитин» спустили на воду в Шлиссельбурге
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу администрации Ленинградской области.

«Судно предназначено для приёма, хранения, транспортировки и передачи различных жидких грузов для флота. Танкеры этого проекта — самые большие суда, когда-либо спускавшиеся на воду за всю историю Невского ССЗ, которому 110 лет», — отмечается в сообщении.

На таких судах можно перевозить мазут, дизельное топливо, моторные масла, авиакеросин, пресную воду. Также доступна перевозка сухих грузов.

Ранее сообщалось, что самое крупное в России судно-электроход спустили на воду в Ярославле.

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