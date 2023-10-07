ND: около 20% жителей Финляндии не могут позволить себе еду и лекарства
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«По данным недавнего опроса THL, около миллиона финнов не могут позволить себе основные потребности, такие как еда, лекарства или посещение врача», — приводит заявление издание Nya Dagbladet.
Отмечается, что наибольшая уязвимость встречается у финнов в возрасте от 20 до 39 лет.
Ранее первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис пожаловался на снижение покупательной способности Евросоюза из-за украинского конфликта.