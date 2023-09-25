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В ЕК пожаловались на снижение покупательной способности Евросоюза

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Первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис пожаловался на снижение покупательной способности Евросоюза из-за украинского конфликта.
В ЕК пожаловались на снижение покупательной способности Евросоюза
  • РИА Новости

Свою жалобу он высказал во время выступления перед студентами в пекинском университете Цинхуа. В Пекине он намерен принять участие в десятом раунде диалога высокого уровня ЕС — КНР по экономике и торговле.

Во время выступления Домбровскис отметил, что конфликт на Украине «ослабляет Евросоюз, который является крупнейшим экспортным рынком Китая».

«Наша покупательная и импортная способность падает. Говоря по-простому, мы теперь можем меньше покупать», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что сложившаяся ситуация «повышает цены на энергию и раскручивает инфляцию».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире заявил, что риск краха экономики может заставить Европейский союз прекратить помощь Украине.

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