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Конгрессмены призвали Байдена сообщить им о стратегии в отношении Украины

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Конгрессмены призвали президента США Джо Байдена сообщить им о стратегии в отношении Украины и возможных переговорах с Россией о завершении конфликта.

Глава комитета палаты представителей США по внешней политике Майкл Маккол и сенатор Джим Риш утверждают, что американская администрация не смогла сформулировать стратегию помощи для Украины, в которой приоритет был бы за интересами Соединённых Штатов.

«Мы должны быть проинформированы о стратегии вашей администрации по успешному завершению войны... и всех ваших мерах по взаимодействию с Россией», — приводит адресованное Байдену письмо конгрессменов РИА Новости.

Чиновники также попросили разъяснить, что будет представлять из себя «победа Украины» и «поражение России».

По данным источников Reuters, США планируют 11 октября объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму $200 млн.

Также сообщалось, что возле посольства США в Греции прошла акция против поставок оружия Украине.

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