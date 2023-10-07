NRK: Россия поставила Запад перед выбором в вопросе поставок оружия Украине
«В некоторых странах до 50% определённых систем вооружения отсутствуют, поскольку они были переданы украинцам... В большинстве стран засекречено, сколько именно передано и насколько велики пробелы в запасах оружия», — цитирует его NRK.
По словам собеседника издания, конфликт на Украине вынудил Запад расходовать больше оружия, чем там производят, и страны едва ли способны восполнить запасы.
В NRK отметили, что таким образом Россия поставила страны Запада перед выбором: отказать Украине в поставках и обеспечить свою безопасность или продолжить снабжать Киев оружием, увеличивая брешь в собственной обороне.
Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что действия Запада по Украине являются суицидом, убийством и безумием.
Запад всё чаще озвучивает нежелание и невозможность помогать Киеву.
Подробности — в материале ИноТВ.