Боевые действия на Украине опустошили запасы оружия на Западе, вынудив многие страны засекретить количество вооружения для Киева, заявил старший преподаватель разведки Норвежского оборонного колледжа Том Ресёт.

«В некоторых странах до 50% определённых систем вооружения отсутствуют, поскольку они были переданы украинцам... В большинстве стран засекречено, сколько именно передано и насколько велики пробелы в запасах оружия», — цитирует его NRK.

По словам собеседника издания, конфликт на Украине вынудил Запад расходовать больше оружия, чем там производят, и страны едва ли способны восполнить запасы.

В NRK отметили, что таким образом Россия поставила страны Запада перед выбором: отказать Украине в поставках и обеспечить свою безопасность или продолжить снабжать Киев оружием, увеличивая брешь в собственной обороне.

Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что действия Запада по Украине являются суицидом, убийством и безумием.

Запад всё чаще озвучивает нежелание и невозможность помогать Киеву.

Подробности — в материале ИноТВ.