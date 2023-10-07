CBS: Маккарти опроверг слухи о планах досрочно сложить полномочия конгрессмена

Экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти опроверг слухи о планах досрочно сложить полномочия конгрессмена.

«Кевин Маккарти в пятницу опроверг сообщения о том, что он подумывает об уходе из конгресса до истечения срока его полномочий в 2025 году», — говорится в сообщении CBS News.

Отмечается, что Маккарти дважды заявил об отсутствии планов уйти в отставку.

Кроме того, он утвердительно ответил на вопрос о намерении переизбираться в следующем году.

3 октября палата представителей США проголосовала за отстранение спикера Кевина Маккарти.

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поддержал кандидатуру республиканца Джима Джордана на пост спикера палаты представителей американского конгресса.