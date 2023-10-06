Во французском Вьене сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане
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«Нельзя ссылаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом разделяя видение режима — инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе», — приводит издание Le Dauphiné Libéré его слова.
Ковач добавил, что снятие украинского флага никаким образом не влияет на поддержку, которую город оказывает Украине.
Ранее Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.