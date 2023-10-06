Во французском Вьене сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане

Мэр французского города Вьен Тьерри Ковач постановил снять флаг Украины с фронтона здания местной администрации после слов Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном.

«Нельзя ссылаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом разделяя видение режима — инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе», — приводит издание Le Dauphiné Libéré его слова.

Ковач добавил, что снятие украинского флага никаким образом не влияет на поддержку, которую город оказывает Украине.

Ранее Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.