Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с Алиевым

Владимир Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом он написал в Telegram.

«Провёл телефонный разговор с президентом Алиевым и поблагодарил его за значительную гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине, в частности в энергетическом секторе с приближением зимы», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавил Зеленский, Киев подтвердил Баку свою приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств.

Ранее заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба заявил, что последующие месяцы на Украине будут тяжёлыми из-за проблем с украинской инфраструктурой.