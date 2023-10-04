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Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с Алиевым

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Владимир Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с Алиевым
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram.

«Провёл телефонный разговор с президентом Алиевым и поблагодарил его за значительную гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине, в частности в энергетическом секторе с приближением зимы», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавил Зеленский, Киев подтвердил Баку свою приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств.

Ранее заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба заявил, что последующие месяцы на Украине будут тяжёлыми из-за проблем с украинской инфраструктурой.

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